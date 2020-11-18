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Bilecik Belediyesi girişimci kadınların yanında

BİLECİK HABERLERİ  | 18.11.2020 11:34 | Son Güncelleme

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Sınırlı Sorumlu Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerini ağırladı.Bilecik Belediyesi’nin de kurucu ortak olduğu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Ticaret ve Sanayi Odası üye kayıt belgelerini aldı.

Bilecik Belediyesi girişimci kadınların yanında

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Sınırlı Sorumlu Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerini ağırladı.
Bilecik Belediyesi’nin de kurucu ortak olduğu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Ticaret ve Sanayi Odası üye kayıt belgelerini aldı. Kooperatif üyelerinin üye kayıt belgesi almalarını tebrik eden Başkan Şahin, kurulan kooperatifin Bilecik’teki kadınlara hayırlı ve uğurlu olması temennisini iletti.
"Kadınlarımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz’’
Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin, Bilecik’teki kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha çok katılmaları için büyük olanaklar sunacağını kaydeden Başkan Şahin, ‘’Belediyemizin şehrimizde bir ilk olarak, kurucu ortak olduğu ‘’Sınırlı Sorumlu Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’’ yönetim kurulu ticaret işlemleri sonucunda Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası üye kayıt belgesini aldı. Girişimci kadınlarımızla her zaman yanında olacağız. Kooperatifimiz şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun’’ İfadelerini kullandı.
Kooperatif üyeleri de Başkan Şahin’e konukseverliği ve katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

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