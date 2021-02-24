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Bilecik Belediyesi ’Korona ile Mücadele Özel Ödülü’ne layık görüldü

24.02.2021 17:05 | Son Güncelleme:
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Bilecik Belediyesi ’Korona ile Mücadele Özel Ödülü’ne layık görüldü

Ardahan’da düzenlenen "Şehir Ödülleri Türkiye 2020’’ ödül töreninde Bilecik Belediyesi, "Korona ile Mücadele Özel Ödülü’ne layık görüldü.Bilecik Belediyesini temsilen programa katılan Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, ödülü Belediye Başkanı Semih Şahin adına teslim aldı.

Ardahan’da düzenlenen "Şehir Ödülleri Türkiye 2020’’ ödül töreninde Bilecik Belediyesi, "Korona ile Mücadele Özel Ödülü’ne layık görüldü.
Bilecik Belediyesini temsilen programa katılan Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, ödülü Belediye Başkanı Semih Şahin adına teslim aldı. Ticari kaygı ve kâr amacı güdülmeden, şehirlerin geleceğine ışık tutmak, ülkedeki başarılı, toplumsal fayda odaklı, projeler, uygulamalar ile uygulayıcıları desteklemek ve örnek göstermek amacıyla düzenlenen yarışmada Bilecik Belediyesi önemli bir başarıya imza atmış oldu.

"Aldığımız bu ödül yeni çalışmalarımızda bizlere güç verecek"
Alınan ödül hakkında bilgi veren Başkan Yardımcısı Gürses, "Bilecik Belediyesi olarak gerçekten de 13 Mart 2020 tarihinde başladığımız korona ile mücadele çalışmalarımızı bugüne kadar başarıyla sürdürüyoruz. Bu süre zarfında şehrimizdeki site, apartman, kurum, okul ve daireler başta olmak üzere bini aşkın noktada dezenfekte çalışmalarını yerine getirdik. Bu çalışmaları gerek genel merkezimiz gerek ilgili bakanlıkların da bilgisine sunduk. Aynı şekilde şehrimizdeki ticari taksi ve dolmuş servislerinde de gerekli ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını yerine getirdik. Bunun dışında bu süre zarfında 600 bini aşkın maskeyi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak evlerini ziyaret ederek teslim ettik. Sokak ve online konserler ile vatandaşlarımıza moral verdik. Çocuklarımızın evlerinde sıkılmamaları amacıyla birçok etkinlik düzenledik. Bununla birlikte Bilecik Belediyesi olarak can dostlarımız olan sokak hayvanlarını da unutmadık. Bu süre zarfında 3 tonu aşkın mamayı sokak hayvanları ile buluşturduk. 120 adet kedi ve köpek kulübesini hayvanlarımızın kullanımına sunduk. Yaptığımız bu çalışmalar dikkate alındı ve bu ödülü kazandık. Aldığımız bu ödül, yeni ve güzel çalışmalarımızı sürdürmemizde bizlere enerji olacağını düşünüyorum. Pandemi ile mücadele kapsamında çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmeye devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Bilecik Belediyesi ’Korona ile Mücadele Özel Ödülü’ne layık görüldü

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