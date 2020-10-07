Bilecik Belediyesi tarafından üretilen saksı fidanlar toprakla buluşuyor

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından başta otogar olmak üzere birçok alanda yüzlerce saksı fidanı toprakla buluşuyor.

Yeşil ve Güzel Bilecik için çalışmalarını aralıksız sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bir yandan park, bahçe, dinlenme ve mesire alanlarında peyzaj çalışmalarını sürdürürken diğer yandan sonbahar çalışmaları kapsamında yüzlerce fidanı toprakla buluşturuyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü sera alanında üretilen saksı fidanlar dikilerek, önümüzdeki ilkbahara hazırlanıyor.

Sera alanında onlarca çiçek ve benzeri bitkiyi üreten Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sonbahar ve kış aylarında ihtiyaç duyulan birçok alanda fidan dikimleri devam edecek.

