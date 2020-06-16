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Bilecik Belediyesi tarafından üretilen süs bitkileri şehri süsleyecek

BİLECİK HABERLERİ  | 16.06.2020 17:21 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından üretilen binlerce çiçek ve süs bitkisi; şehrin cadde, sokak, park ve bahçelerini süsleyecek.Şehrin birçok noktasındaki çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bitki Üretim Tesisi’nde ürettikleri çiçek ve süs bitkileri ile Bilecik’i donatacak.

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından üretilen binlerce çiçek ve süs bitkisi; şehrin cadde, sokak, park ve bahçelerini süsleyecek.
Şehrin birçok noktasındaki çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bitki Üretim Tesisi’nde ürettikleri çiçek ve süs bitkileri ile Bilecik’i donatacak. Kış döneminde, Bilecik Belediyesi sera alanında, çelikleme ile üretilen 110 bin adet çeşitli süs bitkisi toprakla buluşacak. Taflan, biberiye, nitida, formium, ateş dikeni, oya çalısı, gül, karayemiş, şimşir gibi binlerce çiçek ve süs bitkisi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları tarafından şehirdeki birçok noktaya dikilecek.

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Golpazari
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Sogut
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