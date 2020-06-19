Tarihi Kentler Birliği tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Müze Özendirme Yarışmasında Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi, ‘’Kent Müzeleri’’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

Altı temel kriter göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirme sonucunda Göç Müzeleri, Kent Müzeleri, Kent Tarihi Müzeleri, Kent Belleği ve Arşiv Müzeleri, Yaşam Kültürü Müzeleri, Milli Mücadele Müzeleri, Sanayi Müzeleri, Sanat ve Edebiyat Müzeleri, Denizcilik Müzeleri ve Maket Müzeleri kategorilerinde ödüller verildi.

"Müze Özendirme Yarışmasına 16 belediyeden, farklı ölçeklerde 18 müze katıldı"

Alınan ödül hakkında değerlendirme yapan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "Bu yıl 20’inci yaşını kutlayan TKB’nin iyi müzecilik örneklerini özendirmek, yerel yönetimlerin müze uygulamalarında önder olma ve koruma bilinci yaratma rollerini öne çıkarmak ve ülkemizde yerel yönetimlerin girişimiyle oluşturulmuş müzeler arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla düzenlediği Müze Özendirme Yarışmasına 16 belediyeden, farklı ölçeklerde 18 müze katıldı. Her müze kendi ihtisas alanında değerlendirilerek; Göç Müzesi, Kent Müzesi, Kent Tarihi Müzesi, Kent Belleği ve Arşiv Müzesi, Yaşam Kültürü Müzesi, Milli Mücadele Müzesi, Sanayi Müzesi, Sanat ve Edebiyat Müzesi, Denizcilik Müzesi ve Maket Müzesi olmak üzere 10 farklı kategori belirlendi. Göç Müzesi kategorisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi; Buca Göç ve Mübadele An Evi ile Manavgat Belediyesi Giritli Müzesi - Giritliler Kültür Evi ile Odunpazarı Belediyesi ise, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Müzesi ile ödüle layık görülürken, Kent Müzeleri kategorisinde Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi ödüle layık görüldü" dedi.

