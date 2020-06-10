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Bilecik Belediyesi’nden Gölpark girişinde sathi kaplama çalışması

BİLECİK HABERLERİ  | 10.06.2020 12:26 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Pelitözü Gölpark girişinde sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi.Şehrin birçok noktasında asfalt yama ve parke taşı çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Pelitözü Gölpark girişinde sathi kaplama çalışması yapıldı.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Pelitözü Gölpark girişinde sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi.
Şehrin birçok noktasında asfalt yama ve parke taşı çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Pelitözü Gölpark girişinde sathi kaplama çalışması yapıldı. Yaz mevsimi dolayısıyla Gölpark’ta birçok alanda çalışmalarını sürdüren Bilecik Belediyesi yapılan çalışmalar ile vatandaşların hem ulaşım anlamında hem de dinlenme ve eğlenme anlamında rahat vakit geçirmesini sağlıyor. Bilecik Belediyesi tarafından Gölpark girişindeki yolun tamamında asfalt yama ve onarım çalışmaları da gerçekleştirilecek. Ekipler çalışmaları kapsamında ayrıca ildeki enerji alanında hizmet veren firmalar tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmaları ve inşaat faaliyetleri nedeniyle bozulan cadde ve sokaklarda asfalt yama ve kilit parke taşı çalışmalarını gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

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