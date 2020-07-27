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Bilecik Belediyesinden hafriyat çalışmalarına denetim

BİLECİK HABERLERİ  | 27.07.2020 12:15 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasında devam eden inşaat hafriyat alanlarına yönelik denetimler yapıldı.Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen denetimlerde inşaat sahasındaki hafriyat çalışmaları kontrol edildi.

Bilecik Belediyesinden hafriyat çalışmalarına denetim

Bilecik Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasında devam eden inşaat hafriyat alanlarına yönelik denetimler yapıldı.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen denetimlerde inşaat sahasındaki hafriyat çalışmaları kontrol edildi. Denetimlerde çalışmaların belirtilen kurallar dahilinde yapılıp yapılmadığı kontrol edilirken, iş ve trafik güvenliğine uymayan kişilere uyarılar yapıldı. Ekipler denetimlerin, şehrin birçok noktasında belirli aralıklarla devam edeceği bilgisini verdi.

Bilecik Belediyesinden hafriyat çalışmalarına denetim

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Bilecik Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Pazartesi

Yeni Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Söğüt Eczanesi
Sogut
Itır Eczanesi
Bozuyuk
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