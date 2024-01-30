Bilecik Belediyesinden ’pankart’ açıklaması

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in rüşvet soruşturması kapsamında görevden alınmasının ardından Bilecik Belediye Başkan Vekilliği görevini Melek Mızrak Subaşı yürütüyordu. Şahin’in istifasının ardından geçtiğimiz günlerde Belediye Meclisinde yapılan seçimde Subaşı seçimi kaybederken Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya oldu. Ardından CHP’nin Bilecik Belediye Başkan adayı olan Melek Mızrak Subaşı’na ait Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi yanında bulunan üst geçidinde bulunan pankart kaldırıldı. Bunun üzerine Subaşı bir açıklama yaparak, "Yerel seçimlere girerken astığımız pankart ve afişlerimiz geçici belediye yönetimi tarafından büyük bir korkuyla apar topar kaldırılmıştır. Benim görevde kaldığım süre boyunca hiçbir siyasi partinin ne bir pankartına ne de tek bir bayrağına dahi dokunmadık" demişti.

Ardından Bilecik Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada propaganda ilan ve reklam malzemelerinin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen alanlar dışında asılması ve sergilenmesinin kabahatler kanununa göre aykırı bir işlem olduğu bilgisi verildi. Belediye Başkanlığından yapılan kamuoyunu bilgilendirici açıklamada söz konusu ilanlar hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Siyasi partilerin ve bağımsız adayların halkın huzur ve refahını bozmamak, yaya veya taşıt trafiğini engellememek adına afiş ve ilgili görsellerin asılabileceği yerler YSK tarafından belirtilmiştir. Buna göre 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, YSK kararları ve ilgili yazımız dikkate alınarak, parti binaları, seçim büroları, propaganda amacıyla hazırlanmış araçlar ve usulüne göre kiralanmış reklam ve ilan yerleri hariç diğer yerlere asılan ve yapıştırılan siyasi içerikli tüm afiş, pankart vb. malzemenin, sorumluluk sahasına göre Bilecik Belediyesi tarafından yazının tebliğinden itibaren acilen kaldırılması ve temizlenmesi, masrafların ilgililerden tahsilini; Belediye Başkanlıkları ve yetkili kurumdan izin alınmadan, kendi araçları, işyerleri ve konutları hariç olmak üzere ilçe genelindeki diğer yerlere ticari tanıtım ve reklam amaçlı afiş veya pankart asan ve yapıştıranlar hakkında da belirtilen yazının tebliğinden itibaren 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 42’inci maddesinde belirtilen idari para cezasının yetkili belediye zabıta görevlileri tarafından uygulanması’ şeklinde ibare bulunmaktadır. Propaganda ilan ve reklam malzemelerinin YSK seçim kararlarına ilişkin belirtilen yerler dışında, ancak il ve ilçe seçim kurullarınca gösterilecek yerlere asılabileceği ifade edilmiştir. Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kağıt ve benzeri afiş ve ilan asan kişiye ’100 TL’den 3 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanır’ esası yer almaktadır. Belirtilen hususlara vatandaşlarımız ve ilgili adayların uymaları önemle duyurulur."

