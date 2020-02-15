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Bilecik Belediyesine ait 91 adet iş yeri kiraya verilecek

BİLECİK HABERLERİ  | 15.02.2020 11:20 | Son Güncelleme

Mülkiyeti Bilecik Belediyesine ait 91 adet iş yeri ile birlikte Bilecik Belediyesi Katlı Otoparkın da ihale yoluyla kiraya verileceği belirtildi.Bilecik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Belediyemize ait Bilecik merkezde bulunan muhtelif iş yerleri ve Bilecik Merkez Aşağıköy Eskişehir-İstanbul yolu üzerinde bulunan Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yer alan yazıhane ve iş yerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre açık teklif usulü ile ihale süreleri listede belirtildiği gibi ayrı ayrı ihale edilerek kiraya verilecektir.

Bilecik Belediyesine ait 91 adet iş yeri kiraya verilecek

Mülkiyeti Bilecik Belediyesine ait 91 adet iş yeri ile birlikte Bilecik Belediyesi Katlı Otoparkın da ihale yoluyla kiraya verileceği belirtildi.
Bilecik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Belediyemize ait Bilecik merkezde bulunan muhtelif iş yerleri ve Bilecik Merkez Aşağıköy Eskişehir-İstanbul yolu üzerinde bulunan Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yer alan yazıhane ve iş yerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre açık teklif usulü ile ihale süreleri listede belirtildiği gibi ayrı ayrı ihale edilerek kiraya verilecektir. İhale 27 Şubat 2020 Perşembe günü saat 10.00’te Bilecik Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır" denildi.

Katlı otopark, yıkama bölümü ve asansörler de hizmet verecek
Açıklamada, Bilecik Belediyesi Katlı Otopark, ihale edildikten sonra yıkama bölümünün ve asansörün de hizmete gireceği belirtilerek, "144 araç kapasiteli katlı otopark, şehir içindeki trafiğin azaltılmasında büyük payı olacaktır. 3 kat şeklinde hizmet verecek katlı otoparkta şu ana kadar hizmet vermeyen yıkama bölümü ile 3. Katı da hizmet verecektir. 2 girişi bulunan katlı otopark, günlük olduğu gibi abonelik sistemi ile de vatandaşlarımıza hizmet verecektir’’ ifadeleri kullanıldı.

Oto yıkama bölümü büyük bir kolaylık sağlayacak
Açıklamada ayrıca, 10 yıllığına ihale edilecek katlı otoparkın şu ana kadar hizmet vermeyen oto yıkama bölümüyle hizmet verecek olup, vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacağı belirtildi. Şu an büyük bir kısmı dolu olarak hizmet veren katlı otoparkın ilerleyen dönemlerde şehir içi trafiği rahatlatması açısından büyük bir ihtiyacı gidereceği belirtildi.

Şehir içi yayalaştırma projesi katlı otoparka olan ilgiyi artıracak
Söz konusu ihale çalışması için yapılan açıklamada ayrıca Bilecik Belediyesi tarafından şehir merkezinde gerçekleştirilecek sokak yayalaştırma projeleriyle katlı otoparka büyük bir talebin olacağı bilgisi verildi. Muamman bedeli, 17 Şubat Pazartesi günü yerel gazetede çıkacak ilanda belirlenecek olan katlı otopark ihalesine başvurular, pazartesi gününden itibaren Bilecik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne başvurabileceklerdir.

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Utku Eczanesi
Bozuyuk
Burcu Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Fatih Eczanesi
Sogut
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