Bilecik Belediyesine giren maskeli şüpheli 3 dizüstü bilgisayar çaldı

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi binasından 3 diz üstü bilgisayarı çalan maskeli şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığına giden belediye avukatı, Bilecik Belediyesi İmar Müdürlüğü binasında bulunan bürolardaki 3 diz üstü bilgisayarın yerinde olmadığını fark ettiklerini bildirdi.

Yapılan başvuru üzerine polis ekiplerince yapılan çalışma sonucunda sırt çantalı maskeli şüphelinin binaya girdiği belirlendi.

Şüphelinin yaklaşık iki saat bina içinde muhtelif yerlerde zaman geçirdiği, 3 diz üstü bilgisayarı sırt çantasına koyarak olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.

Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.



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