Bilecik Belediyesinin korona virüs karnesi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediyece başta korona virüs (Covid-19) salgın ile mücadele olmak üzere yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi.

Bilecik Belediyesinin yeni çalışma ve projeleri hakkında da bilgi veren Başkan Şahin, Bilecik için en güzel hizmetleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini kaydetti. Bilecik Belediyesi olarak 10’u aşkın birim çalışanları tarafından şehrin birçok noktasında salgın ile mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü kaydeden Başkan Şahin, korona virüse rağmen Bilecik Belediyesinin vatandaşlara hizmet vermeye devam ettiğini kaydetti.

"330 bin maskeyi vatandaşlarımıza ücretsiz dağıttık’’

Çalışmalar kapsamında başta şehir merkezinde olmak üzere evlerin de ziyaret edilerek, 330 bin maskenin dağıtıldığını anlatan Başkan Şahin, "Çalışmalar kapsamında şehirdeki bütün kurum ve kuruluş binaları, cezaevi, tugay komutanlığı, huzurevi, aile sağlığı merkezleri, camiler, dinlenme ve park alanları, kafe ve kahvehaneler, alışveriş merkezleri, site ve bahçeleri, askeri lojman ve yerleşkeler, okul sınıf ve bahçeleri ile belediyeye ait bütün tesisler ile salgın belirtisi çıkan bütün apartmanlar birden fazla kez dezenfekte edildi. Ekiplerimiz ayrıca çalışmalar kapsamında ayrıca ilimizdeki 500’ü aşkın resmi kurum araçları ile dolmuş ve taksilerde ilaçlama çalışması yaptı" dedi.