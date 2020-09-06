Bilecik Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı

BİLECİK (AA) - Yaklaşık 3 yıl önce inşasına başlanan ve yapımı tamamlanan 300 yatak kapasiteli Bilecik Devlet Hastanesi hizmet vermeye başladı. Vali Bilal Şentürk, beraberindeki AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık ile hastanede incelemede bulunarak, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin ve ilgililerden bilgi aldı. Hasta yakınlarına ve tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunan Şentürk,

300 yataklı hastanenin bugün itibarıyla hasta kabulüne başladığını söyledi. Şentürk, eski hastanede tedavi gören hastaların tamamının buraya nakledildiğini dile getirerek, "Çok kapsamlı bir çalışma oldu. Sağlık hizmeti kesintiye uğramadan hizmetin devamlılığı sağlandı. Sağlık ve yüklenici firma çalışanlarımız yoğun bir çaba sarf etti. Hastanemizin ilk doğan bebeklerini ve ilk yatan hastalarımızı ziyaret ettik. İnşallah burada çok daha kaliteli ve nezih bir ortamda insanlarımız sağlık hizmeti alacaktır." ifadelerini kullandı.

- Hastanenin inşaatında en son teknoloji kullanıldı Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatılan hastaneyle Bilecik'te hizmet kalitesinin yükseleceği bildirildi. Bütün branşlarda hizmet verecek hastane sayesinde Bilecik halkının, farklı illere sevk edilmeden, yaşadıkları kentte sağlık sorunlarına çözüm bulacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Hasta odaları, içinde tuvaleti, banyosu, televizyonu bulunan, refakatçisinin de yanında rahatlıkla kalabileceği tek kişilik ve iki kişilik olarak hayata geçirildi. Hastane, 87 poliklinik, uluslararası standartlara sahip 11 ameliyathane, erişkinde 27, yeni doğanda 17 olmak üzere toplam 44 yoğun bakım yatağıyla hizmet verecek. Acil servis, poliklinik ile birlikte 38 yatakla hizmete girdi. Diyaliz ünitesinde ise 21 yatak yer alıyor. Hastalıkların teşhis ve tanısıyla birlikte tedavisinde büyük önem taşıyan tıbbi cihazlar en son teknolojiye sahip. Yeni hastane, sahip olduğu tıbbi cihaz sayısıyla da kentteki ihtiyacı karşılayacak."