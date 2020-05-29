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Bilecik dış ticaret istatistikleri, Nisan 2020

BİLECİK HABERLERİ  | 29.05.2020 18:04 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2020 Nisan ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Bilecik’te ihracat arttı, ithalat azaldıTürkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2020 Nisan ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Bilecik’te ihracat arttı, ithalat azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2020 Nisan ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Bilecik’te ihracat arttı, ithalat azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2020 Nisan ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Bilecik’te ihracat arttı, ithalat azaldı. TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Bilecik’te 2020 Nisan ayı, 2019 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 6,9 artarak 9 milyon 282 bin dolar, ithalat ise yüzde 49,6 oranında azalarak 2 milyon 696 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’de genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 41,4, ithalat yüzde 25,0 azaldı.

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Sabah
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Öğle
13:02
İkindi
16:59
Akşam
20:28
Yatsı
22:11

Bilecik Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Atabay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Kardeşler Eczanesi
Sogut
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