YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinden esnafa maske

Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinden esnafa maske

BİLECİK HABERLERİ  | 25.04.2020 12:11 | Son Güncelleme

Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odaları, Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında oda üyelerine maske ve dezenfektan dağıttı.Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan, bizzat kent merkezinde odaya kayıtlı esnafları bire bir gezerek imza karşılığında maske ve dezenfektan dağıttı.

Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinden esnafa maske

Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odaları, Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında oda üyelerine maske ve dezenfektan dağıttı.
Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan, bizzat kent merkezinde odaya kayıtlı esnafları bire bir gezerek imza karşılığında maske ve dezenfektan dağıttı. Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini anlatan Gölcan, "Bizlerde Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği olarak bugün odamıza üye esnafımızı ziyaret ettik. Onların sorunları dinleyerek, devletimizin kendileri için vermiş olduğu düşük faizli krediler hakkında bilgi verdik. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
PARTNERFahriye Evcen ilk kez açıkladı! Gerçeği anlattıFahriye Evcen ilk kez açıkladı! Gerçeği anlattı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Evinin duvarlarını odunla çevirdi

Evinin duvarlarını odunla çevirdi

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Av koruma çalışmaları esnasında ekiplere yakalanan Karaca’nın kaçış anları kamerada

Av koruma çalışmaları esnasında ekiplere yakalanan Karaca’nın kaçış anları kamerada

Müdür Özer Ersoy: “Okullarımızı evlere taşıyoruz”

Müdür Özer Ersoy: “Okullarımızı evlere taşıyoruz”

Binlerce aileye ramazan desteği

Binlerce aileye ramazan desteği

Pandemi sonrası yeni dünya düzeni

Pandemi sonrası yeni dünya düzeni

Bilecik Namaz Vakitleri 25 Nisan Cumartesi

İmsak
04:26
Sabah
06:01
Öğle
13:03
İkindi
16:50
Akşam
19:56
Yatsı
21:23

Bilecik Nöbetçi Eczaneler25 Nisan Cumartesi

Itır Eczanesi
Bozuyuk
Atabay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Osmaneli
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Kaan Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bilecik’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sade bir törenle kutlandı

Bilecik’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sade bir törenle kutlandı

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

Aralarında topladıkları parayla ihtiyaç sahipleri için erzak aldılar

Aralarında topladıkları parayla ihtiyaç sahipleri için erzak aldılar

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

AK Gençlerden sağlık çalışanlarına motivasyon

AK Gençlerden sağlık çalışanlarına motivasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.