YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik esnafından Bilecikspor’a moral yemeği

Bilecik esnafından Bilecikspor’a moral yemeği

BİLECİK HABERLERİ  | 03.02.2020 13:23 | Son Güncelleme

Bilecik 1.

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Bileciksporlu teknik heyet ve futbolcular, kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı Yeşilyurtspor müsabakası öncesi ve sonrası düzenlenen kahvaltı ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
Bilecik 1. Amatör Lig 17’inci haftasında Bilecik Edebali Stadı’ndan oynanan Bilecikspor-Yeşilyurtspor müsabakası ev sahibi ekip 4-1 kazandı. Maç öncesi Bilecikspor sevdalısı ve taraftarı olan Selçuk Çiçekli tarafından takıma sabah kahvaltısı ikram edildi.. Maç sonrası ise, eski Bilecikspor Taraftarlar Derneği Başkanı İsmail İnan tarafından Bileciksporlu teknik heyet ve futbolculara akşam yemeği verildi.
"Bilecikspor herkesin takımı"
Her iki isme Bilecikspor’a verdikleri değer sonrası teşekkür eden Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı, "Ligin ikinci yarısında takımımız iyi bir seri yakaladı. Lider aramızda sadece 3 puan fark var. Ligin ikinci yarısında rakiplerimizde evimizde karşılaşacağız. Bu sene iyi bir hava yakaladık ve sonunda şampiyon olmak istiyoruz. Bugün takımımıza sabah kahvaltı veren Selçuk kardeşimiz ve İsmail İnan teşekkür ederiz. Biz bir ailesiyiz, Bilecikspor herkesin takımı" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

EMİTT Fuarı’nda imza kampanyası

EMİTT Fuarı’nda imza kampanyası

Düzce'de şüpheli ölüm

Düzce'de şüpheli ölüm

Tarsus’ta hiç kar görmemiş çocuklara kar sürprizi

Tarsus’ta hiç kar görmemiş çocuklara kar sürprizi

Burhaniye’de protokol bu nişanda bir araya geldi

Burhaniye’de protokol bu nişanda bir araya geldi

Bilecik Namaz Vakitleri 3 Şubat Pazartesi

İmsak
06:35
Sabah
08:01
Öğle
13:19
İkindi
16:02
Akşam
18:27
Yatsı
19:47

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Derman Eczanesi
Bozuyuk
Tülay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Fatih Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çocukların yarı yıl tatilinde kamyon lastiği ile kar keyfi

Çocukların yarı yıl tatilinde kamyon lastiği ile kar keyfi

Türkiye 3.sü oldu

Türkiye 3.sü oldu

Cami çıkışı 76 yaşındaki yaşlı adama araç çarptı

Cami çıkışı 76 yaşındaki yaşlı adama araç çarptı

5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

Bilecikli Ecesu, World Scholar’s Cup Dünya finallerine katılma hakkı kazandı

Bilecikli Ecesu, World Scholar’s Cup Dünya finallerine katılma hakkı kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.