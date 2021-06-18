Bilecik geçen haftaya göre vaka sayısı en çok düşen il oldu

Vatandaşların, Sağlık Bakanlığının koyduğu kurallara ve il genelinde alınan tedbirlere uyduğuna dikkati çeken Damkacı, "Bu düşüş bizi sevindiriyor. Pandeminin başından beri yaklaşık 1,5 yıl oldu. Çok kısıtlamalarla karşı karşıya kaldık. Çocuklarımız okula gidemedi, esnafımız kepenk kapatmak zorunda kaldı. Vatandaşlarımız evde kaldı. Bu bizim de hoşumuza gitmeyen bir durumdu. Son birkaç haftadır vakaların düşmesi ve kısıtlamaların kalkmasıyla vatandaşımız rahat bir nefes aldı. Bilecik de bu kısıtlamalara çok şükür uydu." dedi.

81 il için 5-11 Haziran'da 100 bin kişiye karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarını açıklayan Sağlık Bakanlığı, geçen hafta vaka sayısı en fazla azalan iller arasında ikinci olan Bilecik'in bu hafta ilk sırada yer aldığını bildirdi.

Son bir haftadır açıklanan verilerde vaka düşüşü 100 bindeki oranda en çok düşüş yaşanan il olduklarını vurgulayan Damkacı, "Bu bizi sevindiriyor. Mücadelemiz bitmedi, devam ediyor. Vatandaşlarımızın kurallara uyması çerçevesinde biz hassasiyet bekliyoruz. Aşı programımız hızlandı. Bakan beyin talimatıyla yaş grupları aşağıya çekildi. SGK'ya kayıtlı çalışanlar ile memur arkadaşlara aşı tanımlandı. Bu aşıları da çok hızlı bir şekilde yapıyoruz. Son birkaç günde ilimiz genelinde yaklaşık 20-25 bin aşı yaptık. Bunların 5 bin tanesi sahada ve sanayi bölgesinde fabrikalarda üretimin aksamaması adına yapıldı." diye konuştu.

İl genelinde uygulanan aşı sayıları hakkında da bilgi veren Damkacı, "İl genelinde 140 bin doz aşı uyguladık. Bunlardan 52 bin vatandaşımız çift dozunu tamamladı. Yaklaşık bir 30 bin civarında da ikinci dozu bekleyen vatandaşımız var. Onlara da sıraları geldikçe ikinci dozlarını yapacağız. Son dönemde aşıya rağbet bizi sevindiriyor. Hem işçi kardeşlerimiz hem de vatandaşlarımız aşıya rağbet ediyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Vatandaşlarımıza çağrımız aşı sırası gelen randevusunu alarak sağlık tesislerimize giderek aşılarını olmasıdır." ifadesini kullandı.

