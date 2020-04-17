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Bilecik İl Genel Meclisi olağanüstü toplandı

BİLECİK HABERLERİ  | 17.04.2020 18:20 | Son Güncelleme

Bilecik İl Genel Meclisi olağanüstü toplanarak 9 gündem maddesini görüştü.Bilecik İl Meclisi Meclis Başkanı Osman Yılmaz Başkanlığında İl Özel İdare Meclis Toplantı Salonundan olağanüstü toplandı.

Bilecik İl Genel Meclisi olağanüstü toplanarak 9 gündem maddesini görüştü.
Bilecik İl Meclisi Meclis Başkanı Osman Yılmaz Başkanlığında İl Özel İdare Meclis Toplantı Salonundan olağanüstü toplandı. Gündemin ilk maddesi olan Bilecik merkez Kuyubaşı-Örenköy ve Gölpazarı Küçük Yenice Köyleri sınırları dahilinde Safir Enerji Üretim Yatırım ve Ticaret A.Ş. tarafından rüzgar enerji santrali tesisi yapmak maksadıyla hazırlatılan imar planlarının onaylatılması hususunda komisyondan gelen raporun görüşülmesi oldu. İlk madde oy birliği ile kabul edildi.

AFAD’a araç alınacak
Gündemin ikinci maddesinde Bilecik AFAD Müdürlüğünce, kimyasal, biyolojik radyolojik ve nükleer ile benzeri diğer teknolojik maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırılması ile ilgili hizmetleri yürütmek üzere araç alım işinin idarenin 2020 yılı yatırım programına alınması, T cetveline işlenmesi ve temin edilen aracın mülkiyetiyle Bilecik AFAD Müdürlüğüne devredilmesi talebini görüşülmesi oldu. Bu gündem maddesi de oy birliği ile kabul edildi.

Asfalt yoldan geçiş izni talebi
Gündemin üçüncü maddesi olan 2019 yılı denetim raporunun sunumu oldu. Gündemin dördüncü maddesinde Bilecik’in Osmaneli ilçesi Akçapınar Köyü Gaziler Mahallesi 115 ada,15 nolu parsel üzerinde bulunan konutu için enerji müsaadesi aldığını, elektrik kablosu çekilebilmesi için asfalt yoldan geçiş izni verilmesi hususunda komisyonlardan gelen raporun görüşülmesi oldu. Bu gündem maddesi de oy birliği kabul edildi. Gündemin beşinci maddesinde Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü Şen Mahallesinde bulunan tapunun 103 ada 369 nolu parselinde kayıtlı 3 bin 282 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz üzerindeki hamam ve müştemilatın işletme yöntemi, süre uzatımı ve devir hususunda komisyonlardan gelen raporların incelenmesi oldu.

Köylülerin su sorunu görüşüldü
Gündemin altıncı maddesinde Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından verilen yazılı önerge görüşüldü. Önergede Bilecik’in Osmaneli ilçesi Belenalan Köyünde DSİ tarafından sondaj yapılarak tarımsal sulama yapmak için kullanılmak amacıyla su çıkartılmış, bu çıkarılan su köylüler tarafından kullanılmak istenirse satın almak yoluyla yıllık 130 bin TL, kiralama yoluyla 6 bin 700 TL bedel istendiğini, köylülerin bu bedelleri ödeme imkanları olmadığından konunun incelenmesi hususunda komisyondan gelen raporun görüşülmesi oldu. Bu gündem DSİ’nin yapacağı hizmetlerin hibe kapsamında olması görüşü oy birliği ile kabul edildi.

Saati 500 TL
Gündemin 7’inci maddesi olan İl Özel İdaresi envanterinde kayıtlı vidanjörün görev alanımız dışında 3’üncü şahısların talebi halinde basma gücü ile hizmet ile emme gücü ile hizmet şartları dahilinde kiraya verilip verilmemesi verilmesi halinde alınacak ücretlerin belirlenmesi hususunda komisyondan gelen raporun görüşülmesi oldu. Bu raporlar doğrultusunda vidanjörün kiralanmak istendiğinde saatlik 500 TL ücret alınması oy birliği ile kabul edildi. Gündemin sekizinci maddesinde komisyonlara üye seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi olurken, dokuzuncu maddesinde İl encümenine üye seçiminin yapılması talebinin görüşülmesi oldu.

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