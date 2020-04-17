Bilecik İl Genel Meclisi olağanüstü toplandı

Bilecik İl Genel Meclisi olağanüstü toplanarak 9 gündem maddesini görüştü.

Bilecik İl Meclisi Meclis Başkanı Osman Yılmaz Başkanlığında İl Özel İdare Meclis Toplantı Salonundan olağanüstü toplandı. Gündemin ilk maddesi olan Bilecik merkez Kuyubaşı-Örenköy ve Gölpazarı Küçük Yenice Köyleri sınırları dahilinde Safir Enerji Üretim Yatırım ve Ticaret A.Ş. tarafından rüzgar enerji santrali tesisi yapmak maksadıyla hazırlatılan imar planlarının onaylatılması hususunda komisyondan gelen raporun görüşülmesi oldu. İlk madde oy birliği ile kabul edildi.

AFAD’a araç alınacak

Gündemin ikinci maddesinde Bilecik AFAD Müdürlüğünce, kimyasal, biyolojik radyolojik ve nükleer ile benzeri diğer teknolojik maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırılması ile ilgili hizmetleri yürütmek üzere araç alım işinin idarenin 2020 yılı yatırım programına alınması, T cetveline işlenmesi ve temin edilen aracın mülkiyetiyle Bilecik AFAD Müdürlüğüne devredilmesi talebini görüşülmesi oldu. Bu gündem maddesi de oy birliği ile kabul edildi.