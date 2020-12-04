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Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Bircan’dan Bursa temasları

BİLECİK HABERLERİ  | 04.12.2020 14:25 | Son Güncelleme

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü göreve atanan Serkan Bircan, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Hayrettin Eldemir’i ziyaret etti.Geçtiğimiz günlerde Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü göreve atanan Serkan Bircan, hayırlı olsun ziyaretlerinden arta kalan zamanlarda kenttin turizm potansiyelini artırmak çalışmalara yöneldi.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü göreve atanan Serkan Bircan, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Hayrettin Eldemir’i ziyaret etti.
Geçtiğimiz günlerde Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü göreve atanan Serkan Bircan, hayırlı olsun ziyaretlerinden arta kalan zamanlarda kenttin turizm potansiyelini artırmak çalışmalara yöneldi. Bu kapsamda Bursa’da bir takım ziyaretler gerçekleştiren Bircan, ilk olarak Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Hayrettin Eldemir’i ziyaret etti. Bilecik’te yapılacak olan projelerini Eldemir’e anlatan Bircan, desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Osmangazi ve Orhangazi türbesinde Alp nöbet değişimi izledi
İl Müdürü Bircan, ziyaretler kapsamında Bilecik’in de bağlı olduğu Bursa Röleve ve Anıtlar Müdürü Aylin Kırlangıç makamında ziyaret etti. İkili Bilecik için birtakım istişare ve değerlendirmelerde bulunurken, İl Müdürü Bircan, misafirperverliklerinden ve desteklerinden dolayı Aylin Kırlangıç’a teşekkür etti. Ardından Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ve beraberindekiler Osmangazi ve Orhangazi Türbelerini ziyaret ederek, Alp nöbet değişimi izledi.
Son olarak Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer’i makamında ziyaret eden İl Müdür Bircan, ardından 1326 Panorama Fetih Müzesi gezdi.

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