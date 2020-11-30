Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı göreve başladı

Geçtiğimiz günlerde Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine atanan Seda Bayrakçı bugün göreve başladı.

2007 yılından bu yana Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevini yürüten Halis Nalbant İçişleri Bakanlığınca görevinden alınırken, yerine 5 gün önce Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Seda Bayrakçı atanmıştı. Bayrakçı bugün göreve başlarken, ilk ziyaretini Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ü gerçekleştirdi. Vali Şentürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine atanan Seda Bayrakçı’yı makamında kabul ederken, görevinde başarılar diledi.

Seda Bayrakçı kimdir;

1881 yılı Sakarya doğumlu olan Bayrakçı; ilk, orta ve lise öğrenimini Bilecik’te yapmış olup, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi mimarlık bölümü mezunudur. 2004-2010 yılları arasında Bilecik’te kendisine ait mimarlık şirketinde serbest mimarlık olarak faaliyette olan Bayrakçı, daha sonra Bilecik Belediyesinde İmar Müdürlüğünde mimar olarak görev yaptı. 2009-2010 yılları arasında Bilecik TSD Başkanlığı bünyesinde bulunan İnşaat-Yapı Malzeme Ve Mühendisliği Mimarlık Meslek Komitesi Başkanlığı görevinde bulunan Bayrakçı, 2010 yılında Düzce Üniversitesi yapı idari ve teknik daire başkanlığında 2012 yılına kadar görev aldı. 2012 yılından itibaren Bilecik Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü ve son olarak aynı kurumda İl Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştü. Bayrakçı, evli ve 2 çocuk annesidir.



