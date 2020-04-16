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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden gıda denetimi

BİLECİK HABERLERİ  | 16.04.2020 13:30 | Son Güncelleme

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kent geleninde gıda hijyen yönetmeliği ve hayvansal gıdalar için özel hijyen kuralları yönetmeliğince denetim yapıldı.Yapılan denetimler adına açıklama yapan Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Türkiye’de olduğu gibi Bilecik’te de Kornana virüs Covid-19 salgını çevresinden denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirtti.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kent geleninde gıda hijyen yönetmeliği ve hayvansal gıdalar için özel hijyen kuralları yönetmeliğince denetim yapıldı.
Yapılan denetimler adına açıklama yapan Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Türkiye’de olduğu gibi Bilecik’te de Kornana virüs Covid-19 salgını çevresinden denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirtti. Yoldaş, "Ülkece zor dönemlerden geçtiğimiz bu günlerde milletimizin yeterli ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi noktasında tarımsal üretimde herhangi bir aksaklığa meydan bırakılmaması adına, il müdürlüğümüz tarımsal üretimin her alanında "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla çalışmalarına devam etmektedir. İlimiz genelinde faaliyet gösteren tüm gıda iş yerlerinde gıda hijyen yönetmeliği ve hayvansal gıdalar için özel hijyen kuralları yönetmeliği hükümlerinin sağlandığına yönelik denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir" dedi.

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