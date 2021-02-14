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Bilecik İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun Kur’an kursları kararı

14.02.2021 17:09 | Son Güncelleme:
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Bilecik İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun Kur’an kursları kararı

Bilecik İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarında yarından itibaren yüz yüze eğitime geçileceği için güzergah ve ilgili saatlerde bir takım düzenlemeler yaptı.Bilecik İl Hıfzıssıhha Meclisi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’inci maddeleri gereği Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplanarak bir takım kararlar aldı.

Bilecik İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarında yarından itibaren yüz yüze eğitime geçileceği için güzergah ve ilgili saatlerde bir takım düzenlemeler yaptı.
Bilecik İl Hıfzıssıhha Meclisi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’inci maddeleri gereği Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplanarak bir takım kararlar aldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Vali Şentürk, ”İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığının 11 Şubat 2021 tarih ve 1047564 sayılı yazısında 10 Şubat 2021 tarihli ve 1039482 sayılı olurları ile hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarında 15/02/2021 tarihinden itibaren yüz yüze eğitime geçileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda güzergâh ve ilgili saatlerde sınırlı olacak şekilde bir takım düzenlemelere gidildi. Buna göre hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarında öğrenci/kursiyer/öğretici/çalışanların durumlarını kurumlarınca verilecek kurum adresi ve çalışma /ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla 1 Aralık 2020 tarih ve 0661-12-01 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararı ile getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaların, hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarının öğrenci/kursiyer/öğretici/çalışanlarından 65 yaş ve üzerinde kalanlar ile 20 yaş altında kalanların 1 Aralık 2020 tarih ve 0661-12-01 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararı ile getirilen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanma kısıtlamasından muaf tutulmalarına karar verdik. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak” dedi.

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