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  4. Bilecik Medetli Köyü Derneği kuruluyor

Bilecik Medetli Köyü Derneği kuruluyor

BİLECİK HABERLERİ  | 08.01.2020 12:34 | Son Güncelleme

Bilecik’te yaşayan Medetliler, Bilecik Medetli Köyü Derneği’ni kuruyor.Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Medetli Köyü’nden göçüp, kent merkezine yerleşen Medetliler, Bilecik Medetli Köyü Derneği’ni kuruyor.

Bilecik Medetli Köyü Derneği kuruluyor

Bilecik’te yaşayan Medetliler, Bilecik Medetli Köyü Derneği’ni kuruyor.
Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Medetli Köyü’nden göçüp, kent merkezine yerleşen Medetliler, Bilecik Medetli Köyü Derneği’ni kuruyor. Konuyla ilgili düzenlenen toplantının başkanlığını Vedat Özbey, Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun ve Köy Muhtarı Gürhan Karaca yaptı.
“Yaşamın her alanında yer almaya devam ediyoruz”
Toplantı sonrası açıklama yapan Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, “Yaklaşık 50 yıldır Bilecik’te yaşıyoruz. Biz Medetli’liler olarak gerek siyasette, gerek spor’da ve yaşamın her alanında yer aldık ve almaya da devam ediyoruz. Merkezde 150 Hane köylümüz var ve bu birlikteliğimiz bir dernek çatısı altında toplamaya karar verdik. Benim yıllardır hayalimde olan bir şeydi bu dernek kurmak. Sağ olsun başta muhtarımız Gürhan olmak üzere böyle bir yola çıktık. En kısa zamanda gerekli mercilere müracaat ederek derneğimizi faaliyete geçireceğiz. Derneğimizin şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Bilecik Medetli Köyü Derneği kuruluyor

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