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Bilecik merkezli araç alım satımı bahanesiyle dolandırıcılık operasyonunda 24 zanlı tutuklandı

04.01.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik merkezli 8 ilde araç alım satımı bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 zanlıdan 24'ü tutuklandı.

Bilecik merkezli araç alım satımı bahanesiyle dolandırıcılık operasyonunda 24 zanlı tutuklandı

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca, internet üzerinden araç ilanı veren satıcı ile alıcıyı noterde buluşturup satış bedeli paraları kendi İBAN numaralarına aktararak dolandırıcılık yapan kişilere yönelik soruşturmada yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 24'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mağdurları yaklaşık 50 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığının koordinesinde Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Bilecik dahil 8 ilde belirlenen ev ve iş yerlerindeki aramalarda çok sayıda cep telefonu ve sim kartları, tabanca, uyuşturucu ile dolandırıcılıkta kullanılan dijital materyal ele geçirilmiş, 26 kişi gözaltına alınmıştı.


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