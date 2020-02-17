YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik merkezli suç örgütü operasyonunda 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

Bilecik merkezli suç örgütü operasyonunda 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

BİLECİK HABERLERİ  | 17.02.2020 23:53 | Son Güncelleme

Bilecik merkezli suç örgütü operasyonunda 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik merkezli organize suç örgütüne yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 Şubat'ta Bilecik, Eskişehir ve Rize'de düzenlenen organize suç örgütü operasyonu kapsamında gözaltına alınan M.A, A.Z.Y, İ.K, S.Ç, İ.M, N.T. ve T.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bozüyük Adliyesine sevk edilen şüphelilerden M.A ve A.Z.Y tutuklandı, N.T ve T.D savcılıkça serbest bırakıldı. Haklarında yurt dışı yasağı konulan İ.K, S.Ç ve İ.M ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bozüyük ilçesinde bir yılda 9 suça karıştığı belirlenen ve cezaevinde bulunan M.K.A'nın elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmişti. Bilecik, Eskişehir ve Rize'de belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 7 şüpheli yakalanmıştı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 18 tabanca fişeği ve 35 av tüfeği fişeği ele geçirilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Operasyon Suç Örgütü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bilecik Namaz Vakitleri 18 Şubat Salı

İmsak
06:20
Sabah
07:43
Öğle
13:19
İkindi
16:16
Akşam
18:45
Yatsı
20:03

Bilecik Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Salı

Atabay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Osmaneli
Esin Eczanesi
Sogut
Betül Eczanesi
Bozuyuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.