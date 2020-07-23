YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Bilecik merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

BİLECİK HABERLERİ  | 23.07.2020 11:15 | Son Güncelleme

Bilecik merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik ve Düzce'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bilecik-Eskişehir kara yolundaki uygulama noktasında bir motosikleti durdurdu.

Motosikletteki A.Y. ve C.Y'nin üzerinde arama yapan ekipler, 1 kilogram uyuşturucu, 2 tabanca ve 30 fişek ele geçirdi.

Çalışmaların genişletilmesinin ardından, uyuşturucu ticareti suçuyla bağlantılı olduğu iddia edilen 5 şüpheli de Düzce Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp Bilecik'e getirildi.

Gözaltına alınan 7 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler A.Y, C.Y, Y.R, B.İ, M.K. ve S.İ, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, S.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER '1968’den beri böyle hava görmedim' '1968’den beri böyle hava görmedim'
Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandıBozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bilecik Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
03:57
Sabah
05:43
Öğle
13:12
İkindi
17:07
Akşam
20:30
Yatsı
22:09

Bilecik Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Emre Eczanesi
Bozuyuk
Beler Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Kardeşler Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

AFAD İl Müdürü Demirel’den İl Müftüsü Erhun’a ziyaret

AFAD İl Müdürü Demirel’den İl Müftüsü Erhun’a ziyaret

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Bilecik Defterdarı görevden alındı

Bilecik Defterdarı görevden alındı

Bu Müzeye Gelen Herkes Kendi ’kayı’ Parasını Basıyor

Bu Müzeye Gelen Herkes Kendi ’kayı’ Parasını Basıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.