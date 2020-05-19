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Bilecik saat 19.19’da balkonlara çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu

BİLECİK HABERLERİ  | 19.05.2020 22:14 | Son Güncelleme

Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün kurtuluş mücadelesi için 19 Mayıs 1919`da Samsun`a çıkmasının 101`inci yıl dönümünde Bilecikliler saat 19.19`da balkonlarından İstiklal Marşı’nı okudu.Her yıl meydanlarda coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl korona virüs salgını tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin gölgesinde kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürkün kurtuluş mücadelesi için 19 Mayıs 1919da Samsuna çıkmasının 101inci yıl dönümünde Bilecikliler saat 19.19`da balkonlarından İstiklal Marşı’nı okudu.
Her yıl meydanlarda coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl korona virüs salgını tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin gölgesinde kutlandı. Gün içerisinde sosyal mesafe kuralı çerçevesinde gerçekleştirilen kutlamalar, saat 19.19 itibarı ile yerini balkonlara bıraktı. Vatandaşları evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu.
Öte yandan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Bilecik Edebali Stadı ve ildeki tüm sportif salonlarda İstiklal Marşı okuma etkinliği düzenlendi.

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Olcay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
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Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
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Sogut
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