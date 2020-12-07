Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Beydemir AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından seçilen ve oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyen Beydemir, beğendiği kareleri oyladı.

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam", Spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ve Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" başlıklı fotoğraflarına oy kullanan Beydemir, seçkideki tüm fotoğrafları çok beğendiğini söyledi.

Oylamanın, güçlü kareleriyle dikkati çektiğini belirten Beydemir, "Fotoğrafların her biri birbirinden güzel, seçim yapmakta zorlandım. Bazı fotoğraflara bakarken hüzünlendik tabii ama biz fotoğraflardaki derinliği ön plana aldık." dedi.

Prof. Dr. Beydemir, çektikleri benzersiz karelerle oylamada yer alan ve kamuoyunu aydınlatan tüm AA çalışanlarına teşekkür ederek başarılar diledi.

