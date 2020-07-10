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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’den Rektör Erdal’a hayırlı olsun ziyaret

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 10.07.2020 12:34 | Son Güncelleme

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’den Rektör Erdal’a hayırlı olsun ziyaret

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fuat Erdal’ı ziyaret etti.
Rektörlük makamında gerçekleşen ve üniversiteler arası olası işbirliklerinin konuşulduğu görüşmede Rektör Beydemir, hayırlı olsun dileklerini ileterek Prof. Dr. Fuat Erdal’a yeni görevinde başarılar diledi. Kamu kurumları, özellikle de üniversiteler arasında kurulacak işbirliklerinin şehrimiz ve ülkemize sağlayacağı katkıların önemine dikkat çeken Rektör Erdal, nazik ziyaretlerinden dolayı Rektör Beydemir’e teşekkür etti. Ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından Rektör Erdal’ın, Rektör Beydemir’i uğurlamasıyla sona erdi.

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