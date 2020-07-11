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Bilecik tarımında alternatif bir ürün ’rezene’

BİLECİK HABERLERİ  | 11.07.2020 11:48 | Son Güncelleme

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "Bilecikli Kadınlar Rezene Üretiyor" projesi hayata geçtiğini anlatarak, " İl Müdürlüğümüz ve Eskişehir Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan proje tıbbi aromatik bitkilerden İlimiz envanterine bir yenisi daha eklemiş olacağız" dedi.Tarımsal yeniliklerin kadın çiftçiler tarafından öğrenilmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılmasının sağlanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nca 2015 yılından itibaren "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" programı kapsamında, -"Bilecikli Kadınlar Rezene Üretiyor" projesi hayata geçti.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "Bilecikli Kadınlar Rezene Üretiyor" projesi hayata geçtiğini anlatarak, " İl Müdürlüğümüz ve Eskişehir Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan proje tıbbi aromatik bitkilerden İlimiz envanterine bir yenisi daha eklemiş olacağız" dedi.
Tarımsal yeniliklerin kadın çiftçiler tarafından öğrenilmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılmasının sağlanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nca 2015 yılından itibaren "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" programı kapsamında, -"Bilecikli Kadınlar Rezene Üretiyor" projesi hayata geçti. Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "Program kapsamında İl Müdürlükleri ve Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri işbirliği ile hazırlanarak Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’na gönderilen projeler değerlendirilerek desteklenmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda il müdürlüğümüz ve Eskişehir Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan ’Bilecikli Kadınlar Rezene Üretiyor’ projemiz 2020 yılı yatırım programına alınmış olup İlimizde uygulanmaya başlandı. Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda il müdürlüğümüz ve Eskişehir Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan Bilecikli Kadınlar Rezene Üretiyor projesi kapsamında merkeze bağlı Alpagut Köyünde kadın çiftçilerimize yönelik eğitim gerçekleştirildi. Büyük ilgi toplayan eğitimimize farklı köylerden 26 kadın çiftçimiz ve teknik personellerimiz katılım sağladı. Eskişehir Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden gelen hocalarımızın rezene yetiştiriciliği ile ilgili gerçekleştirdikleri sunum sonrası kadın çiftçilerimizin soruları yanıtlandı.Ayrıca Alpagut köyünde bulunan 1 dekarlık demonstrasyon alanında bitkiyi yakından görme fırsatı bulan kadın çiftçiler eğitimde aldıkları teorik bilgiyi uygulamalı olarak pekiştirdiler. Yürüttüğümüz bu proje ile tıbbi aromatik bitkilerden İlimiz envanterine bir yenisi daha eklemiş olacağız" dedi.

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