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Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya görevine başladı

05.10.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya görevine başladı

BİLECİK (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla Bilecik Valiliğine getirilen Kemal Kızılkaya görevine başladı.

Valilik bahçesinde, Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Kızılkaya'ya çiçek takdim edildi.

Tören mangasını selamlayan Kızılkaya, daha sonra kaymakamlar, kurum müdürleri ve ilgililerle selamlaştı.

Kızılkaya, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Bilecik ve çevresine yabancı olmadığını, doğup büyüdüğü topraklar itibarıyla bu bölgeden olduğunu söyledi.

Bilecik'i kuruluş ve kurtuluşun şehri, cihan devleti Osmanlı'nın temellerinin atıldığı çok önemli bir başlangıç noktası olarak nitelendiren Kızılkaya, gerek konumu gerekse sosyal, kültürel ve ekonomik değerleriyle ilin gelişmeye devam ettiğini anlattı.

Vatandaşlara kapısının her zaman açık olacağını vurgulayan Kızılkaya, "Bilecikli hemşehrilerimizin hizmetinde her daim olduğumu bilmelerini isterim. İletişim kanallarımızın her zaman açık olduğu, ortak aklı beraber yürüteceğimizi ifade ediyorum." dedi.

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