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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, görevine başladı

17.08.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden Bilecik Valiliğine atanan Şefik Aygöl görevine başladı.

Aygöl, Valilik binası önünde Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Jandarma Eğitim Komutan Vekili Albay İsmail Şahin, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile çalışanları tarafından karşılandı.

Polis mangasını selamlayan Vali Aygöl, karşılama töreninin ardından şeref defterini imzalayarak makamına geçti.

Şefik Aygöl, gazetecilere, bu onurlu görevi kendisine layık gören başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya şükranlarını sundu.

Üç kıtada hüküm süren cihan devleti Osmanlı'nın kuruluş tohumlarının atıldığı Bilecik'e vali olarak atanmaktan büyük bir onur duyduğunu ifade eden Vali Aygöl, şöyle konuştu:

"Binlerce yıllık kültürün harmanlandığı bu kadim kente hizmeti ibadet sayarak, büyük İslam mütefekkiri Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışını şiar edinerek, ilimizin yatırım potansiyeli başta olmak üzere sahip olduğu tüm zenginliklerini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız.

Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege bölgelerinin kesişim noktası üzerinde konumlanması sebebiyle doğal lojistik merkezi olma özelliği taşıyan ve sahip olduğu kültürel, doğal, sosyal, ekonomik değerleriyle gelişmeye devam eden şehrimizin geleceğini beraber inşa etmek adına ortak aklı beraber yürüteceğimizi, bu süreçte her bir vatandaşımızın görüş ve önerilerinin bizim için çok kıymetli olacağını, vatandaşlarımıza kapımızın her daim açık olacağını ve 4 bin 306 metrekarelik toprağında basılmadık yer bırakmayacağımızı ifade etmek isterim. Gencinden yaşlısına ilimizde yaşayan 220 bin ve ilimiz dışında yaşayan 140 bin Bilecikli hemşehrimizle ortak akılla ve mesai mefhumu gözetmeksizin azim ve gayretle omuz omuza çalışacağız."

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