YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik yeni stadına kavuşuyor

Bilecik yeni stadına kavuşuyor

13.01.2021 15:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bilecik yeni stadına kavuşuyor

Bilecik Edebali Stadı’nın yenilenmesi için hazırlanan projenin ihale sonuçlanırken, 2’inci aşama olan inşaat ihalesi Şubat ayı içinde yapılacağı öğrenildi.Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik’e yapılması planlanan yeni stadyum için geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirilen proje ihalesinin sonuçlandığını bildirdi.

Bilecik Edebali Stadı’nın yenilenmesi için hazırlanan projenin ihale sonuçlanırken, 2’inci aşama olan inşaat ihalesi Şubat ayı içinde yapılacağı öğrenildi.
Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik’e yapılması planlanan yeni stadyum için geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirilen proje ihalesinin sonuçlandığını bildirdi. Önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacak yeni stadın kente hayırlı olmasını dileyen Yağcı, “Şehrimiz yeni stadına kavuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığınca yatırım programına alınan ilimiz Edebali Stadı proje ihalesi geçtiğimiz Eylül ayında yapılarak bugün itibarıyla neticelenmiş olup alttan ısıtmalı olarak yatırımın ilk aşaması tamamlanmıştır. İkinci aşamada ise, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzce Şubat ayı içinde inşaat ihalesi yapılacaktır. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyor, şehrimize, gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
Öte yandan yeni stadyum mevcut stadın bulunduğu alana yapılırken, eski stada geçtiğimiz yıllarda çürük raporu verilmişti.

Bilecik yeni stadına kavuşuyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

Bilecik Namaz Vakitleri 13 Ocak Çarşamba

İmsak
06:45
Sabah
08:14
Öğle
13:14
İkindi
15:41
Akşam
18:03
Yatsı
19:27

Bilecik Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Çarşamba

Yeni Eczanesi
Merkez
Eczanesi
130120211830140120210830nobetci
Yeni Eczanesi
Merkez
Eczanesi
130120211830140120210830nobetci
Yeni Eczanesi
Merkez
Eczanesi
130120211830140120210830nobetci
Tümünü Göster
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

Diğer Haberler

Bozüyük İlçe Müftülüğü yeni binasına taşındı

Bozüyük İlçe Müftülüğü yeni binasına taşındı

Mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması yapıldı

Mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması yapıldı

Gölpazarı’na yılın ilk karı yağdı

Gölpazarı’na yılın ilk karı yağdı

Osmaneli turizmde önemli bir merkez olma yolunda

Osmaneli turizmde önemli bir merkez olma yolunda

4 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

4 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

Bilecik’e kış gelmeden kardelen çiçekleri açtı

Bilecik’e kış gelmeden kardelen çiçekleri açtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.