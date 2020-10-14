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Bilecik’e 2020 yılında tahsis edilen ödenek miktarı 442 milyon lira

BİLECİK HABERLERİ  | 14.10.2020 13:09 | Son Güncelleme

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, il geneline yapılan yatırım ve projeler hakkında bilgi vererek, "2020 yılında tahsis edilen ödenek miktarı 442 milyon 171 bin liradır.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, il geneline yapılan yatırım ve projeler hakkında bilgi vererek, "2020 yılında tahsis edilen ödenek miktarı 442 milyon 171 bin liradır. 2020 yılında toplam 286 milyon 83 bin lira harcanarak yaklaşık yüzde 64,70 harcama oranı gerçekleştirilmiştir. Yıl sonuna kadar büyük bir bölümünün tamamlanmasını arzu ediyoruz" dedi.
Bilecik İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Bilal Şentürk başkanlığında yapıldı. Vali Şentürk, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda yeni tip korona virüs salgını tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen toplantıda, mevcut imkanları en iyi şekilde kullanarak, maksimum fayda elde edebilecek bir anlayış içerisinde hizmetleri yürüteceklerini vurguladı.

"Bu projelerin toplam değeri 2 milyar 13 milyon 975 bin liradır"
Bilecik genelinde birçok projenin yer aldığını, 2020 yılında 413 adet projenin uygulandığını bildiren Vali Şentürk, ’’Dönem sonu itibariyle projelerden 143 adedi gerçekleştirilmiş ve tamamlanmıştır. 176 adedinde çalışmalar devam ediyor, 25 adedi ihale aşamasında, 6 adedi tasfiye edilmiş ve 63 adedinde ise henüz işe başlanmamış. Bu projelerin toplam değeri 2 milyar 13 milyon 975 bin liradır. 2020 yılında tahsis edilen ödenek miktarı 442 milyon 171 bin liradır. 2020 yılında toplam 286 milyon 83 bin lira harcanarak yaklaşık yüzde 64,70 harcama oranı gerçekleştirilmiştir. Yıl sonuna kadar büyük bir bölümünün tamamlanmasını arzu ediyoruz’’ dedi.
Öte yandan DSİ projelerinin önemli olduğunu belirten Vali Şentürk, ’’Sulanabilir alanlardan elde edilen hasılatla sulanmayan arazilerden elde edilen hasılat arasında büyük farklar. Verimli topraklarımız ve üretken köylerimiz var.’’ ifadelerinde bulundu.
Vali Şentürk, pandemiyle mücadelede daha hassas davrandıklarını ve denetimleri sıklaştırdıklarını ifade etti.
Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir de, en önemli yatırımlarının taş blok binasının yüzde 95’lik oranının tamamlandığını, fiziki, mekanik ve peyzaj çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Kaymakamlar, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile belediye başkanlarının katıldığı toplantıda, 2020 yılı yatırımları ve 2020 yılı projeleri, yatırımcı kuruluşlar tarafından anlatıldı.

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