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Bilecik’e Endurobil Extrem Park Alanı kazandırılıyor

İHA İHA
15.03.2024 10:43
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Bilecik Belediyesi ve Bilecik Valiliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü işbirliğinde kente Endurobil Extrem Park alanı kazandırılacak.

Bilecik’e Endurobil Extrem Park Alanı kazandırılıyor

Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte 20 ve 21 Nisan 2024 tarihlerinde Bilecik, Türkiye Motosiklet Federasyonu Türkiye Şampiyonası 1. Ayak etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Belediye Başkan Yardımcısı Güven Çeker, Bilecik Valiliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Samet Büyükkurt ve belediye birim müdürleri, gerçekleştirilecek projenin bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.
Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte Bilecik’te güzel bir organizasyon için zemin hazırlanacağını kaydeden yetkililer, gerçekleştirilecek Motokros ve Enduro sporlarıyla aktivite ile Bilecik’in tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin tanınacağına dikkat çektiler.

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