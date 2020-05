Bilecik’in alt yapı sorunları çözülüyor

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, şehir merkezinde devam eden altyapı çalışmaları ile ilgiili, "Bilecik’i kent yapıyoruz ve dönemimizde bütün altyapı sorunlarını çözmüş olacağız. Bir yerin köy değil şehir olduğunun en iyi göstergesi altyapısının her yönüyle tamamlanmış olmasıdır" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, ilgili birim müdürleri ile birlikte şehir merkezinde devam eden altyapı çalışmalarını inceleyerek yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Bilecik’in şu an sahip olduğu altyapının düzgün olmadığına vurgu yapan Başkan Şahin, şunları söyledi:

‘’Bilecik kent yapmaya karar verdik ve şu ana kadar düzgün şekilde yapılmayan altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Görüldüğü üzere rastgele yapılan altyapıyı, normal hali neyi gerektiriyorsa ve modern kentlerde olan şekliyle tüm altyapısını yapmaya başlıyoruz. Bir yerin köy değil şehir olduğunun en iyi göstergesi altyapısının her yönüyle tamamlanmış olmasıdır. İşe başından başladık ve bütün Bilecik’in altyapısını düzenlemek adına çalışmalarımıza başladık. Hizmet dönemimizde bütün altyapı sorunlarını çözmüş olacağız."