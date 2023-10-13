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Bilecik’in bitmeyen çilesi olan trafik sorununa helikopterli incelemeler

13.10.2023 10:32 | Son Güncelleme:
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl şehrin farklı noktalarında sabahın erken saatlerinde havadan incelemelerde bulundu.

Bilecik’in bitmeyen çilesi olan trafik sorununa helikopterli incelemeler

İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve Bursa Orman Bölge Müdürü’nün de eşlik ettiği incelemelerde Bilecik’teki yatırımlar, ormanlık alanlar ve trafik hareketliliği denetlendi. Vali Aygöl, incelemeleri esnasında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube sorumlularından da bilgiler alarak şehir içi trafik akışına dair tedbirler almaya devam edeceklerini, vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Aynı zamanda vatandaşların güvenliği adına düzenli olarak toplantılar yapan Vali Aygöl "Vatandaşların huzurunu sağlamaya devam ediyoruz. Bilecik’te herhangi usulsüz bir olayın olmaması adına jandarma ve emniyet güçlerimizle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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