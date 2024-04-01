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Bilecik’in en genç muhtarı oldu

İHA İHA
01.04.2024 14:43
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Bilecik’te 31 Mart 2024 Mahalli İdarelere Yerel Seçimleri sorunsuz bir şekilde sona ererken, 29 yaşındaki Uğur Baklacı kentte en geç muhtarı oldu.

Bilecik’in en genç muhtarı oldu

31 Mart 2024 Mahalli İdarelere Yerel Seçimleri kapsamında Bilecik’in Bahçelievler Mahallesi’ndeki muhtarlık yarışı, tam anlamıyla kıyasıya ve centilmenlik içinde geçti. Seçimler sonucunda ipi göğüsleyen çiçeği burnunda genç muhtar Uğur Baklacı, duygusal anlar yaşadı. Eşi Melike Baklacı’ya sarılan ve arkadaşlarıyla kucaklaşan Baklacı’nın son derece duygulu olduğu ise dikkatlerden kaçmadı. Baklacı, büyük bir araç konvoyuyla baba evinin önüne geldi. Kendisini bekleyen mahalle sakinleri ile buluşan Baklacı’nın buradaki kutlaması ise adeta düğüne döndü. Baklacı’nın çok sayıda arkadaşı halay çekti, yöresel oyunlar oynadı. Yoldan geçen araçlar kornalarıyla, çevredeki evlerdeki vatandaşlar da alkışlarla geç muhtara destek verdi. Arkadaşları tarafından sloganlar eşliğinde havalara atılan Baklacı, tüm katılımcılara teşekkür ederek toplu fotoğraf çektirdi.

"BU SÜREÇTEN SONRA KAPIM HERKESE AÇIKTIR VE İSTEDİĞİNİZ ZAMAN 7/24 BANA ULAŞABİLİRSİNİZ"

Telefon numarasını paylaşan ve 7 gün 24 saat ulaşılabilir muhtar olacağının sözünü veren genç muhtar Uğur Baklacı, yaptığı açıklamasında "Bu süreçte beni yalnız bırakmayıp desteklerini biran esirgemeyen başta eşim olmak üzere ailem, dostlarım, azalarım ve tüm Bahçelievler mahallemize çok teşekkür ediyorum. Bu süreçten sonra kapım herkese açıktır ve istediğiniz zaman 7/24 bana ulaşabilirsiniz" dedi.

Yerel Seçim 2024


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