Bilecik’in fenomen ismi ’Küplülü Yaşar’ hayatını kaybetti

Bilecik’in fenomeni olan ’Küplülü Yaşar’ olarak bilinen Yaşar Yavaş hayatını kaybetti.

Bilecik’in fenomeni Yaşar Yavaş geçtiğimiz şubat ayında rahatsızlanarak ilk olarak Bilecik Devlet HastanesiNE, ardından Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesine sevk edilmişti. Burada anjiyo ve beyin ameliyatı sonrası yoğun bakım ünitesine kaldırılan Küplülü Yaşar, hastaneden taburcu edilerek ikamet ettiğini Küplü Köyüne getirilmişti. Vücudunun belli bir kısmında felç kalan Küplülü Yaşar, geçtiğimiz günlerde evde rahatsızlanarak, yeniden Bilecik Devlet Hastanesi kaldırılmıştı. Yaşar Yavaş’n bugün burada hayatını kaybetmesi sevenleri üzdü. Merhumun cenazesi bugün ikinci namazı öncesi veya sonra Köplü Köy Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Soğuksu Mezarlığına defnedilecek.



