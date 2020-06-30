Bilecik’in kapalı olan tek hamamı ihaleye çıkıyor

Uzun zamandır tadilatta olan kenttin tek Osmanlı Hamamı, 10 yıllığına kiralanacak şekilde ihaleye çıkıyor.

Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Mülkiyeti Bilecik Belediyesi’ne ait muhtelif iş yerleri ve Bilecik Merkez Aşağıköy Eskişehir-İstanbul yolu üzerinde bulunan Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde ki yazıhane ve iş yerleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verilecek. 09 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 10:00’da Bilecik Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Toplantı Salonunda yapılacak olan ihalenin detayları için vatandaşlarımız, Bilecik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne başvurarak, ihale şartnamesini 250 TL karşılığında alabileceklerdir" denildi.

Ahşap dükkanlar yeni sahiplerini bulacak

Açıklamanın devamında, "Gerçekleştirilecek ihale kapsamında değerlendirilmeye alınacak ahşap konstrüksiyon olarak inşa edilen Sultaneli Osmanlı Sokağı Ahşap Dükkanlar, Bilecik yöresine ait unutulmaya yüz tutmuş el sanatları, yöresel lezzetler, gelenek ve göreneklerimizi yansıtan ürünlerin satışını gerçekleştirmek şartıyla yeni sahiplerini bulacak. Söz konusu dükkanlarda, Bilecik temalı ürünler, tescilli kuru ürünler, yöresel içecekler, Bilecik temalı hediyelik, eşyaların satışı amaçlanmakta olup, 11 adet dükkan ihale edilecektir" denildi.