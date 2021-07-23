YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik'in tarihi ilçesi Gölpazarı doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Bilecik'in tarihi ilçesi Gölpazarı doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

23.07.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan ilçe, İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Sakarya gibi çevre büyükşehirlere yakınlığından dolayı özellikle günübirlik geziler için tercih ediliyor - Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer: - "Turlar da gelmeye başladı. Turizm acentelerinden, 'Nerelere gidebiliriz? 2-3 günlük bir rota belirleyelim' diye talepler oluyor"

BİLECİK (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER - Bilecik'in Gölpazarı ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle günübirlik ziyaretçilerden ilgi görüyor.

İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Sakarya gibi çevre büyükşehirlere yakın bir konumda bulunan ilçe, göç yolları üzerinde yer aldığı için Hitit, Frig, Lidya, Pers, Roma, Doğu Roma (Bizans) ve Osmanlıya ev sahipliği yaptı.

Tarım ve hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı, trekking ve yamaç paraşütü imkanlarına sahip Gölpazarı, doğası ve tarihi yapılarıyla şehir hayatından uzaklaşıp dinlenmek isteyenlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, AA muhabirine, normalleşme sürecinde ilçenin özellikle yaklaşık 2 saat uzaklıktaki İstanbul'dan ziyaretçilerini ağırladığını söyledi.

İlçeye ilginin son dönemde arttığını belirten Suer, "Turlar da gelmeye başladı. Turizm acentelerinden, 'Nerelere gidebiliriz? 2-3 günlük bir rota belirleyelim' diye talepler oluyor. Bu bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Bizim de tam olarak istediğimiz buydu." dedi.

Suer, ilçe merkezinin yanı sıra yaklaşık 50 köyün kendine has güzellikleri barındırdığını vurguladı.

Özellikle meyvecilik ve sebzeciliğin yaygın olduğunu dile getiren Suer, "Bağ bahçe gezmekle bitmez. Çünkü şehirde yaşayanlar artık bunları arıyorlar. Tabiata, toprağa, temiz havaya ve temiz su kaynaklarına hasretler. Buraya geldikleri zaman bu imkanları bulmaları mümkün." diye konuştu.

- "Burası bir turizm cenneti olabilir"

Kurşunlu köyünde yaşayan ve 3 bine yakın kitap okumasından dolayı 2017'de Kültür ve Turizm Bakanlığınca "sıra dışı okur" seçilen Bedriye Berber Engin de bölgede bulunan Göldağı'nda 55 kişinin kiraz ağacı sahiplendiğini ve 26 araçla meyve toplamak için il dışından geldiklerini aktardı.

Engin, "Burası bir turizm cenneti olabilir. Doğa olarak, iklim olarak her şey var, tabiat olarak çok zengin." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan bir grupla Gölpazarı'na gelerek Kasımlar köyünde 17'nci yüzyılda inşa edilen tarihi camiyi ziyaret eden Sara Kuzir, şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşmak istediklerini söyledi.

Bol oksijenli ortamda temiz hava almayı amaçladıklarını dile getiren Kuzir, şöyle devam etti:

"Bir grup arkadaşımız köyü gezmeye çıktılar. Bir grup olarak da buradaki tarihi camiyi gezdik. Burası hakikaten görülmeye değer bir yer. Genel olarak Bilecik'in bütün köylerinde çok güzel şeyler var. Bilmiyorlarsa, görmedilerse mutlaka tavsiye ediyorum."

İstanbul'da yaşayan Nurhan Ergün Özdemir ise yılda iki kez gelip ilçeyi gezdiklerini belirtti.

Özdemir, "Herkese Gölpazarı'nı ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Oksijeni bol. İstanbul'da yaşayanlar için ideal. Kaçınılmaz bir yer." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaçmak isteyen kurbanlık keçi çatıdan böyle düştüKaçmak isteyen kurbanlık keçi çatıdan böyle düştü
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Bilecik'te iş makinesiyle tesviye yapılan alanda nekropol olduğu değerlendirilen yapıya rastlandıBilecik'te iş makinesiyle tesviye yapılan alanda nekropol olduğu değerlendirilen yapıya rastlandı
Anahtar Kelimeler:
Bilecik

Bilecik Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cuma

İmsak
03:56
Sabah
05:43
Öğle
13:12
İkindi
17:07
Akşam
20:30
Yatsı
22:09

Bilecik Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Cuma

Elif Eczanesi
Merkez
23.07.2021 08:30 / 24.07.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
230720210830240720210830nobetci
Elif Eczanesi
Merkez
23.07.2021 08:30 / 24.07.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
230720210830240720210830nobetci
Elif Eczanesi
Merkez
23.07.2021 08:30 / 24.07.2021 08:30 Nöbetçi Eczanesi
230720210830240720210830nobetci
Tümünü Göster
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Konya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Konya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Uzmanından tatil döneminde artan adet geciktirici kullanımına ilişkin uyarı

Uzmanından tatil döneminde artan adet geciktirici kullanımına ilişkin uyarı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Trabzonspor'dan Faruk Can Genç'in sağlık durumuyla ilgili açıklama:

Trabzonspor'dan Faruk Can Genç'in sağlık durumuyla ilgili açıklama:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.