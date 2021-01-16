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Bilecik’in yüksek kesimlerine yılın ilk karı yağdı

16.01.2021 19:36 | Son Güncelleme:
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Bilecik’in Osmaneli ilçesinin havanın soğumasıyla birlikte yüksek kesimlerine yılın ilk karı yağdı.Osmaneli’nin Ağlan Köyü, Oğulpaşa, Hisarcık gibi yüksek kesimlerde bulunan birçok köylere yılın ilk karı akşam saatlerinde yağdı.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinin havanın soğumasıyla birlikte yüksek kesimlerine yılın ilk karı yağdı.
Osmaneli’nin Ağlan Köyü, Oğulpaşa, Hisarcık gibi yüksek kesimlerde bulunan birçok köylere yılın ilk karı akşam saatlerinde yağdı. Köydeki evlerin üzerleri beyaz örtü ile kaplanırken, Ağlan Köy Muhtarı Kasım Balcı, “Kar yağışının şu an itibarı ile 6-7 santim oldu böyle devam etmesi sonuncunda ilerleyen saatlerde kar kalındığı yer yer yarım metreye ulaşır" dedi. Muhtar Balcı karın yağması tüm çiftçilerimizi sevindirdi inşallah kar yağışı böyle devam eder de göletlerimiz dolar. Önümüzdeki sezon çiftçilerimiz susuzluk çekmez" dedi.

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