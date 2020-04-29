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Bilecikli aile, bayram ikramiyelerini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

BİLECİK HABERLERİ  | 29.04.2020 16:51 | Son Güncelleme

Bilecikli aile, bayram ikramiyelerini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te yaşayan Güner ailesinin emekli fertleri, bayram ikramiyelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan Cemal (65), annesi Fatma (82) ve eşi Gülşen (59) Güner, Ramazan Bayramı ikramiyelerini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamaya karar verdi.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yardımıyla Güner ailesinin bağışı, kampanyanın banka hesabına yatırıldı.

Cemal Güner, yaptığı açıklamada, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya ailecek yardım yapmak istediklerini belirtti.

Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan günlerde insanlara yardım etmek istediklerini aktaran Güner, şöyle konuştu:

"Koronavirüs felaketi sebebi ile yaşam şartları bozulan kardeşlerimizin geçinebilmeleri için sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına biz de destek vermek istedik. Ben, annem ve eşimin emekli bayram ikramiyelerini ayrı ayrı bu kampanyaya bağışlıyoruz. Türkiye'de ilk defa bayram ikramiyesi vererek biz emeklileri sevindiren devlet yetkililerimize buradan teşekkürleri sunuyorum. Bir nebze faydamızın olmasını istedik, olduysak ne mutlu bize."

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Anahtar Kelimeler:
Bayram ikramiye kampanya

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