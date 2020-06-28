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Bilecikli besici 1,5 tonluk kurbanlığını otomobille takas karşılığında satışa çıkardı

BİLECİK HABERLERİ  | 28.06.2020 11:14 | Son Güncelleme

Bilecikli besici 1,5 tonluk kurbanlığını otomobille takas karşılığında satışa çıkardı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde besicilik yapan Enver Erkanlı, "Mışka" adını verdiği kurbanlığını otomobil ile takas etmek üzere satışa çıkardı.

Erkanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce buzağı olarak aldığı Limuzin ırkı tosunu özenle beslediğini söyledi.

Kurbanlığı 30 bin liranın üzerinde bir fiyata satmak ya da bu değerde bir otomobille takas etmek istediğini belirten Enver Erkanlı, "Şu an 4 yaşında. İddia ediyorum Pazaryeri ilçesinde bu ağırlıkta başka kurbanlık yok. Eğer iddiası olan varsa gelsin, kantar burada. Benim kantarım 1,5 tonluk, danamın ebatları çok büyük olduğundan kantar almadı. Hayvanım 1500 kilogramın üzerinde." diye konuştu.

Erkanlı, satışa çıkardığı kurbanlığa alıcı beklediğini de sözlerine ekledi.

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