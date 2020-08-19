Bilecikli çiftçiler 25 gündür "domuz nöbetinde"

BİLECİK (AA) - HARUN REŞİT KAYMAZ - Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Çukurören köyü sakinleri, yaban domuzlarının ayçiçeği, mısır ve nohut tarlalarına zarar vermesi nedeniyle zor günler yaşıyor.

İlçe merkezine 5 kilometre mesafedeki köyde, vatandaşlar, tarlalarına zarar veren domuzlara karşı sırayla yatsı namazından sabahın erken saatlerine kadar nöbet tutuyor.

Sürü gördüklerinde ellerindeki av tüfekleriyle havaya ateş açan köylüler, domuzları korkutup kaçırmaya çalışıyor.

Köy muhtarı 75 yaşındaki Mustafa Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençler göç ettiği için köy nüfusunun yaşlılardan oluştuğunu söyledi.

Arazilerde 25 gündür nöbet tuttuklarını belirten Şen, "Bir akşam düğüne gitmek için tarlayı birkaç saat boş bıraktık, o sürede 1,5 dönümlük nohudu komple yemişler. Hiçbir şey bırakmamışlar. Yapacak da bir şey yok. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. Köy olarak bize uyku yok. Bütün gece köylü arazide ayçiçeği, mısır ve nohut başında, saat 05.00'e kadar bekliyoruz." diye konuştu.