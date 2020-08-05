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Bilecikli kadınlara davet

BİLECİK HABERLERİ  | 05.08.2020 12:06 | Son Güncelleme

Bilecik Kent Konseyi, Kadın Meclisi 1.

Bilecikli kadınlara davet

Bilecik Kent Konseyi, Kadın Meclisi 1. Seçimli Genel Kurul toplantısına Bilecikli kadınları davet etti.
Bilecik Kent Konseyinden yapılan açıklamada, "Bilecik’te yerel yönetimde vatandaşlarımızın daha çok söz sahibi olmasına imkan verecek, farklı fikir ve düşüncelerin de paylaşımının yapılacağı, Bilecik Kent Konseyi, ilk çalışmasına başladı. Geçtiğimiz aylarda Bilecik Belediyesi katkıları ile hizmet binasına kavuşan Bilecik Kent Konseyi, Kadın Meclisi 1. Seçimli Genel Kurul için kapılarını açıyor. ’Bilecik’i Birlikte Yönetiyoruz’ düşüncesiyle çıktığımız yolculuğumuzda bütün vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini almaya, yeni çözümler üretmeye devam ediyoruz. 8 Ağustos Cumartesi günü saat 14:00’te, Bilecik Kent Konseyi Hizmet Binasında Kadın Meclisi 1. Seçimli Genel Kurul gerçekleştirilecektir. Genel kurula bütün kadınlarımızı davet ediyoruz" denildi.

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İmsak
04:15
Sabah
05:55
Öğle
13:11
İkindi
17:03
Akşam
20:17
Yatsı
21:50

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Çarşamba

Atabay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Şehirli Eczanesi
Sogut
Betül Eczanesi
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