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Bilecikli öğrenciden büyük başarı

BİLECİK HABERLERİ  | 01.07.2020 13:24 | Son Güncelleme

Bilecik Murat Hüdavendigar Ortaokulu 5’inci sınıfı öğrencisi, katıldığı bir yarışmada 100 üzerinden 97 puan alarak altın madalya kazandı.Murat Hüdavendigar Ortaokulu 5’inci sınıfı öğrencisi Yusuf Mert Sayar, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı URFODU tarafından düzenlenen 16.

Bilecikli öğrenciden büyük başarı

Bilecik Murat Hüdavendigar Ortaokulu 5’inci sınıfı öğrencisi, katıldığı bir yarışmada 100 üzerinden 97 puan alarak altın madalya kazandı.
Murat Hüdavendigar Ortaokulu 5’inci sınıfı öğrencisi Yusuf Mert Sayar, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı URFODU tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması online formatında final etabında katılarak 100 puan üzerinde 97 puan alarak, Online Formatı Altın Madalya ile başarı belgesi almayı hak kazandı. Yusuf Mert Sayar, başarısında hiç bir desteklerini eksik etmeyen Matematik Öğretmeni Ramazan Yalçın’a teşekkür etti.

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