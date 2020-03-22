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Bilecikliler 3 gün boyunca sağlık çalışanları için balkonlara çıktı

BİLECİK HABERLERİ  | 22.03.2020 13:26 | Son Güncelleme

Bilecik’te vatandaşlar 3 gün boyunca saat 21.00’de balkonlara çıkarak, sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın "özverili sağlık çalışanlarını 3 gün üst üste alkışlayalım" çağrısı üzerine Bilecikliler 3 gün saat tam 21.00’de balkonlara çıkarak alkış yapıp balkon ışıklarını yakıp söndürdü.

Bilecikliler 3 gün boyunca sağlık çalışanları için balkonlara çıktı

Bilecik’te vatandaşlar 3 gün boyunca saat 21.00’de balkonlara çıkarak, sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın "özverili sağlık çalışanlarını 3 gün üst üste alkışlayalım" çağrısı üzerine Bilecikliler 3 gün saat tam 21.00’de balkonlara çıkarak alkış yapıp balkon ışıklarını yakıp söndürdü. Sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşan etkinlik kapsamında saat 21.00 itibarıyla vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı.

Bilecikliler 3 gün boyunca sağlık çalışanları için balkonlara çıktı

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Golpazari
Osmaneli Eczanesi
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Pazaryeri
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