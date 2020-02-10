YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecikspor Kadın Futbol takımı Beşiktaş tesislerine konuk oldu

Bilecikspor Kadın Futbol takımı Beşiktaş tesislerine konuk oldu

BİLECİK HABERLERİ  | 10.02.2020 19:23 | Son Güncelleme

Bilecik 1.

Bilecik 1. Amatör Lig’de mücadele eden Bilecikspor bünyesindeki Bilecikspor Kadın Futbol Takımı oyuncuları, Beşiktaş’ın daveti üzerine İstanbul’a gitti.
Bilecikspor Kadın Futbol Takımı futbolcuları Beşiktaş - Ataşehir Belediyespor Kadınlar 1. Ligi karşılaşması öncesi Beşiktaş takımı ile seremoniye çıktı. Ardından maçı izleyen futbolculara Bilecikspor Sosyal İşler Sorumlusu Canan Saral ve antrenör Ozan Çağrı Gül eşlik etti. Maç sonunda Beşiktaş Park Stadı altında bulunan Beşiktaş Müzesi’ni ve Beşiktaş Park Stadyumu’nu gezen Bilecikspor Kadın Futbol Takımı bol bol fotoğraf çektirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otogarın yıkım başladı

Otogarın yıkım başladı

MHP’li vekilden VAR tepkisi

MHP’li vekilden VAR tepkisi

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Emniyet müdüründen alkışlanacak hareket

Emniyet müdüründen alkışlanacak hareket

Dicle Müftüsü Akın’dan resim ve kompozisyon yarışmasına davet

Dicle Müftüsü Akın’dan resim ve kompozisyon yarışmasına davet

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

Bilecik Namaz Vakitleri 10 Şubat Pazartesi

İmsak
06:29
Sabah
07:53
Öğle
13:19
İkindi
16:08
Akşam
18:35
Yatsı
19:55

Bilecik Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Pazartesi

Bozüyük Eczanesi
Bozuyuk
Ünsal Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Osmaneli Eczanesi
Osmaneli
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Söğüt Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kuşak terfi sınavında ter döktüler

Kuşak terfi sınavında ter döktüler

1308 Osmaneli Belediye Spor U16 futbol takımı şampiyonluğu garantiledi

1308 Osmaneli Belediye Spor U16 futbol takımı şampiyonluğu garantiledi

Çocukların yarı yıl tatilinde kamyon lastiği ile kar keyfi

Çocukların yarı yıl tatilinde kamyon lastiği ile kar keyfi

Başkan Tekin, öğrencilerin karne heyecanlarına ortak oldu

Başkan Tekin, öğrencilerin karne heyecanlarına ortak oldu

Türkiye 3.sü oldu

Türkiye 3.sü oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.