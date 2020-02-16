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Bilecikspor, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

BİLECİK HABERLERİ  | 16.02.2020 18:03 | Son Güncelleme

Bilecik 1.

Bilecik 1. Amatör Lig’in 18’inci haftasında rakibi 1308 Osmaneli Belediyespor’u 1-0 yenen Bilecikspor kazandı.
Bilecik 1. Amatör Lig’de 42 puanla üçüncü sırada yer alan Bilecikspor ile 44 puanla ikinci sırada yer alan 1308 Osmaneli Belediyespor Bilecik Edebali Stadı’nda karşı karşıya geldi. Maça iki takım taraftarları yoğun ilgi gösterirken, Bilecikspor taraftarları stada sığmadı. Maçın ilk dakikalarında taraftara desteğinin arkasına alan Bilecikspor yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Maçın ilk yarısı 0-0’lık skorla sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına daha atak bir futbolla başlayan Bilecikspor maçın 70’inci dakikasında Adem Can Başaran’ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden 5 dakika sonra Bilecikspor kalesi arkasında ısınan futbolcular arasında olaylar çıktı. Yaşanan arbede de Bilecikspor’dan Yasin Erdoğan ve 1308 Osmaneli Belediyespor’dan oyundan çıkan Muhammet Bal direk kırmızı kart gördü. Bu dakikadan sonra 10 kişi oynayan Bilecikspor sahasına kapanırken, son 15 dakika 1308 Osmaneli Belediyespor skoru eşitlemek için ataklar yaptı. Bu ataklar sonuçsuz kalınca maçı Bilecikspor 1-0 kazandı. Bilecikspor bu galibiyet ile puanını 45’e çıkarırken, 1308 Osmaneli Belediyespor 44 puanda kaldı. Ligin lideri Bayırköyspor, Akpınarspor’u 7-0 yenerek puanını 48’e çıkardı.

"Her iki takımı da tebrik ederim"
Maç sonunda gazeteciler açıklama yapan Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı, "Öncelikle her iki takımı da tebrik ederim. iki takım da güzel mücadele ettiler. Sonuç da sahneye bizim takım sahneye 1-0 galip geldi. Spor bu ne zaman nasıl sonuçlanacağı belli olmuyor. Her iki takımı da tebrik ederim. Tabii bizim takımı da seyircileri de tebrik ederiz" dedi.

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Bilecik Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Pazar

Bozüyük Eczanesi
Bozuyuk
Arif Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Osmaneli Eczanesi
Osmaneli
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