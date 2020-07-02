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Bilecikspor yararına festival

BİLECİK HABERLERİ  | 02.07.2020 14:12 | Son Güncelleme

Bilecik’te Bilecikspor’a destek amacıyla başlatılan Anadolu Kervanı Yöresel Ürünler Festivali büyük ilgi görüyor.Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi kapalı pazar alanında 30 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivale, Bilecikli vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilirken, değişik tatlar tatmak isteyen Bilecikliler için büyük fırsat oldu.

Bilecik’te Bilecikspor’a destek amacıyla başlatılan Anadolu Kervanı Yöresel Ürünler Festivali büyük ilgi görüyor.
Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi kapalı pazar alanında 30 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivale, Bilecikli vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilirken, değişik tatlar tatmak isteyen Bilecikliler için büyük fırsat oldu. Trabzon, Kayseri, Gümüşhane, Isparta gibi Türkiye’nin birçok ilinden yöresel lezzetleri Bilecik halkıyla buluşturan festival Bilecikspor’a büyük destek sağlayacak.
" Bağış yazıp 1969’a göndererek Bilecikspor’a 11 lira bağışta bulunabilirsiniz"
Bilecikspor Genel Sekreteri Murat Yardımcı, festival ile ilgili yaptığı açıklamada, "81 ilin değişik yerlerinden yöresel ürün olarak Anadolu kervanı adı altında Bilecikspor’a destek olmak amacıyla buraya geldiler. Bütün Bilecik halkını bu şenliğe davet ediyoruz. Bilecik sporu hak ettiği yerlerde görmek istiyorsanız lütfen Bilecikspor adı altında gelen her şeye ilgi ve alaka gösterelim. Değişik kampanyalar yapıyoruz bu sene farklı bir yönetim var. Bağış yazıp 1969’a göndererek Bilecikspor’a 11 lira bağışta bulunabilirsiniz. Ençok ilgiyi maalesef Bilecik’in dışında yaşayan hemşehrilerimiz gösteriyor. Bu konuda Bilecikli vatandaşlarımızı da duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi

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İkindi
17:07
Akşam
20:40
Yatsı
22:27

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Perşembe

Arzu Eczanesi
Bozuyuk
Atabay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Fatih Eczanesi
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